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00:15 (мск), источник: Матч ТВ

Соперник «Локомотива» по ЛЕ «Марсель» обыграл «Монако» без Головина

«Марсель» одержал гостевую победу над «Монако» в 5-м туре чемпионата Франции.

Монако
МарсельЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Дублем в матче отметился Бамба Дьенг.

Благодаря этой победе коллектив Хорхе Сампаоли набрал 10 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Лиги 1.

«Монако» потерпел третье поражение в сезоне и занимает 14-ю позицию. Отметим, что матч из-за травмы пропустил российский полузащитник «Монако» Александр Головин. Футболист получил повреждение мышцы бедра в матче отборочного этапа к ЧМ-2022 с Кипром (2:0).

Напомним, «Марсель» является соперником московского «Локомотива» по групповой стадии Лиги Европы. Первый матч команды проведут 16 сентября в Москве, а ответный — 9 декабря.

Монако
0:2
Первый тайм: 0:1
Марсель
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