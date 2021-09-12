Соперник «Локомотива» по ЛЕ «Марсель» обыграл «Монако» без Головина

Дублем в матче отметился Бамба Дьенг.

Благодаря этой победе коллектив Хорхе Сампаоли набрал 10 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Лиги 1.

«Монако» потерпел третье поражение в сезоне и занимает 14-ю позицию. Отметим, что матч из-за травмы пропустил российский полузащитник «Монако» Александр Головин. Футболист получил повреждение мышцы бедра в матче отборочного этапа к ЧМ-2022 с Кипром (2:0).