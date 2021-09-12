Соперник «Локомотива» по ЛЕ «Марсель» обыграл «Монако» без Головина
«Марсель» одержал гостевую победу над «Монако» в 5-м туре чемпионата Франции.
Монако
МарсельЧемпионат Франции: таблица и календарь
«Марсель» одержал гостевую победу над «Монако» в 5-м туре чемпионата Франции.
Дублем в матче отметился Бамба Дьенг.
Благодаря этой победе коллектив Хорхе Сампаоли набрал 10 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Лиги 1.
«Монако» потерпел третье поражение в сезоне и занимает 14-ю позицию. Отметим, что матч из-за травмы пропустил российский полузащитник «Монако» Александр Головин. Футболист получил повреждение мышцы бедра в матче отборочного этапа к ЧМ-2022 с Кипром (2:0).
Напомним, «Марсель» является соперником московского «Локомотива» по групповой стадии Лиги Европы. Первый матч команды проведут 16 сентября в Москве, а ответный — 9 декабря.