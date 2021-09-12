Гарет Бэйл получил травму и рискует пропустить матч «Реала» c «Интером» в Лиге чемпионов

По данным источника, валлиец почувствовал некоторый дискомфорт в подколенном сухожилии правой ноги во время тренировки, которую «Реал» провёл на «Сантьяго Бернабеу».

Бэйл не сможет принять участие в воскресном матче с «Сельтой» в чемпионате Испании. Также под вопросом его участие в первом туре группового этапа Лиги чемпионов с «Интером», который состоится 15 сентября.

Напомним, Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за € 101 млн. В 2020-м валлиец вернулся в английский клуб на правах аренды. В прошедшем сезоне форвард провёл 20 матчей в английской Премьер-лиге, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. Также на его счету 3 гола и 1 результативная передача в десяти играх в Лиге Европы.