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10:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Гарет Бэйл получил травму и рискует пропустить матч «Реала» c «Интером» в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл получил травму на тренировке, сообщает AS.

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Источник: Reuters
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По данным источника, валлиец почувствовал некоторый дискомфорт в подколенном сухожилии правой ноги во время тренировки, которую «Реал» провёл на «Сантьяго Бернабеу».

Бэйл не сможет принять участие в воскресном матче с «Сельтой» в чемпионате Испании. Также под вопросом его участие в первом туре группового этапа Лиги чемпионов с «Интером», который состоится 15 сентября.

Напомним, Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за € 101 млн. В 2020-м валлиец вернулся в английский клуб на правах аренды. В прошедшем сезоне форвард провёл 20 матчей в английской Премьер-лиге, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. Также на его счету 3 гола и 1 результативная передача в десяти играх в Лиге Европы.

В новом сезоне Примеры он принял участие в 3 играх, забив 1 гол.

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