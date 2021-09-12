«Интер» сыграл вничью с «Сампдорией» в выездном матче Серии А

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Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 18-й минуте встречи счёт открыл защитник «Интера» Федерико Димарко. На 33-й минуте защитник «Сампдории» Майя Йосида сравнял счёт. На 44-й минуте нападающий Лаутаро Мартинес вновь вывел миланский клуб вперёд в счёте.

В начале второго тайма, на 47-й минуте, защитник хозяев Томмазо Ауджелло установил итоговый счёт встречи.