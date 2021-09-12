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15:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» сыграл вничью с «Сампдорией» в выездном матче Серии А

В матче 3-го тура итальянской Серии А «Сампдория» принимала «Интер».

Интер
СампдорияЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 18-й минуте встречи счёт открыл защитник «Интера» Федерико Димарко. На 33-й минуте защитник «Сампдории» Майя Йосида сравнял счёт. На 44-й минуте нападающий Лаутаро Мартинес вновь вывел миланский клуб вперёд в счёте.

В начале второго тайма, на 47-й минуте, защитник хозяев Томмазо Ауджелло установил итоговый счёт встречи.

Миланский «Интер» набрал 7 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Сампдория» (2) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Наполи» (9). Напомним, действующий чемпион Италии — «Интер».

Сампдория
2:2
Первый тайм: 1:2
Интер
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