«Атлетико» обыграл «Эспаньол» в первом матче Гризманна после возвращения
Француз был заменен на исходе часа игры.
Француз был заменен на исходе часа игры.
ТАСС, 12 сентября. «Атлетико» на выезде со счетом 2:1 победил «Эспаньол» в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу.
В составе хозяев мяч забил Рауль де Томас (40-я минута), у гостей отличились Янник Феррейра-Карраско (79) и Тома Лемар (90+9). На 53-й минуте мяч Лемара отменили после использования системы видеоассистента рефери (VAR).
Этот матч стал первым для французского нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна после возвращения в команду, он вышел в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте. Гризманн с июля 2019 года выступал за «Барселону», куда перешел из «Атлетико».
«Атлетико» является действующим чемпионом Испании, клуб еще не проигрывал в текущем чемпионате и располагается на первом месте в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. «Эспаньол» не одержал ни одной победы и идет на 16-й строчке, набрав 2 очка. В пятом туре подопечные Диего Симеоне 18 сентября примут «Атлетик», «Эспаньол» днем позднее на выезде встретится с «Бетисом».