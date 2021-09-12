«Атлетико» обыграл «Эспаньол» в первом матче Гризманна после возвращения

ТАСС, 12 сентября. «Атлетико» на выезде со счетом 2:1 победил «Эспаньол» в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу.

В составе хозяев мяч забил Рауль де Томас (40-я минута), у гостей отличились Янник Феррейра-Карраско (79) и Тома Лемар (90+9). На 53-й минуте мяч Лемара отменили после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

Этот матч стал первым для французского нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна после возвращения в команду, он вышел в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте. Гризманн с июля 2019 года выступал за «Барселону», куда перешел из «Атлетико».