«Актобе» и «Тараз» сыграли вничью в матче КПЛ
«Актобе» и «Тараз» не смогли выявить победителя в матче 20-го тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Актобе
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«Актобе» и «Тараз» не смогли выявить победителя в матче 20-го тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Актобе и завершилась нулевой ничьей.
Набрав по одному очку, команды не изменили своего положения в турнирной таблице. «Тараз» остался на девятом месте, а «Актобе» — на десятом.