Дебют Сауля за «Челси» — провал. Тухель заменил его в перерыве, а потом публично обозначил ошибки

Мне показалось, что ему тяжело. Он допускал серьезные ошибки, ошибки в передачах, и у него были проблемы с интенсивностью игры. Было очевидно, что он не до конца адаптировался. Ответственность целиком на мне. Мне показалось, что он сможет с ходу заиграть на этом уровне. Потом я подумал, что лучше, пожалуй, его заменить. Но это не значит, что мое мнение о нем изменилось. Это сложное решение. Я уже говорил Саулю, что ответственность на мне. Ему было тяжеловато. Я подумал, что, может быть, лучше выпустить Жоржиньо, у которого более надежная связь с Тиаго Силвой.

Томас Тухель главный тренер «Челси»