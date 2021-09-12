Дебют Сауля за «Челси» — провал. Тухель заменил его в перерыве, а потом публично обозначил ошибки
Говорит, дело в адаптации.
Говорит, дело в адаптации.
Сауль Ньигес стал одним из двух (вместе с Лукаку) громких приобретений «Челси» в летнее межсезонье. В последний сезон Сауль играл на неудобных для себя позициях, был сильно недоволен своим положением и очень хотел играть в центре полузащиты (Симеоне не давал такой возможности). Аренда в «Челси» стала логичным шагом к перезагрузке забуксовавшей карьере. Причем лондонский клуб не просто взял на себя зарплату игрока, но и доплатил мадридцам 5 млн евро.
Тухель пообещал Сауля использовать именно в центре полузащиты, а перед матчем с «Астон Виллой» хвалил испанца. «Он много лет был на радаре “Челси”. Такой игрок нужен, чтобы давать Жоржиньо и Канте передышку», — говорил Томас.
Дебют совсем не получился. Сауль вышел в старте, но не вошел в игру.
• За первый тайм сфолил больше всех и выиграл только 11% единоборств.
• Потерял мяч трижды за 45 минут. Ни у кого не набралось столько даже за полтора часа матча.
• С созиданием тоже проблемы — только семь передач на чужой половине. Маловато для человека, который хочет управлять игрой.
Логичный итог — замена прямо в перерыве на Жоржиньо.
После матча Тухель признал, что это был провал:
Мне показалось, что ему тяжело. Он допускал серьезные ошибки, ошибки в передачах, и у него были проблемы с интенсивностью игры. Было очевидно, что он не до конца адаптировался. Ответственность целиком на мне. Мне показалось, что он сможет с ходу заиграть на этом уровне. Потом я подумал, что лучше, пожалуй, его заменить. Но это не значит, что мое мнение о нем изменилось. Это сложное решение. Я уже говорил Саулю, что ответственность на мне. Ему было тяжеловато. Я подумал, что, может быть, лучше выпустить Жоржиньо, у которого более надежная связь с Тиаго Силвой.
Сам Ньигес тоже остался недоволен. «Не такого дебюта ожидал. Очень доволен, что провел первый матч и победил с командой. Невероятно видеть забитый болельщиками “Стэмфорд Бридж”», — написал Сауль в твиттере.