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18:41 (мск), источник: Sports.Ru

Дебют Сауля за «Челси» — провал. Тухель заменил его в перерыве, а потом публично обозначил ошибки

Говорит, дело в адаптации.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Сауль Ньигес стал одним из двух (вместе с Лукаку) громких приобретений «Челси» в летнее межсезонье. В последний сезон Сауль играл на неудобных для себя позициях, был сильно недоволен своим положением и очень хотел играть в центре полузащиты (Симеоне не давал такой возможности). Аренда в «Челси» стала логичным шагом к перезагрузке забуксовавшей карьере. Причем лондонский клуб не просто взял на себя зарплату игрока, но и доплатил мадридцам 5 млн евро.

Тухель пообещал Сауля использовать именно в центре полузащиты, а перед матчем с «Астон Виллой» хвалил испанца. «Он много лет был на радаре “Челси”. Такой игрок нужен, чтобы давать Жоржиньо и Канте передышку», — говорил Томас.

Дебют совсем не получился. Сауль вышел в старте, но не вошел в игру.

• За первый тайм сфолил больше всех и выиграл только 11% единоборств.

• Потерял мяч трижды за 45 минут. Ни у кого не набралось столько даже за полтора часа матча.

• С созиданием тоже проблемы — только семь передач на чужой половине. Маловато для человека, который хочет управлять игрой.

Логичный итог — замена прямо в перерыве на Жоржиньо.

После матча Тухель признал, что это был провал:

Мне показалось, что ему тяжело. Он допускал серьезные ошибки, ошибки в передачах, и у него были проблемы с интенсивностью игры. Было очевидно, что он не до конца адаптировался. Ответственность целиком на мне. Мне показалось, что он сможет с ходу заиграть на этом уровне. Потом я подумал, что лучше, пожалуй, его заменить. Но это не значит, что мое мнение о нем изменилось. Это сложное решение. Я уже говорил Саулю, что ответственность на мне. Ему было тяжеловато. Я подумал, что, может быть, лучше выпустить Жоржиньо, у которого более надежная связь с Тиаго Силвой.
Томас Тухель
главный тренер «Челси»
Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Ньигес тоже остался недоволен. «Не такого дебюта ожидал. Очень доволен, что провел первый матч и победил с командой. Невероятно видеть забитый болельщиками “Стэмфорд Бридж”», — написал Сауль в твиттере.

Челси
3:0
Первый тайм: 1:0
Астон Вилла
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