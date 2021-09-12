БАТЭ выиграл у «Сморгони» в матче чемпионата Беларуси

Вчера жодинские торпедовцы выиграли на выезде у «Минска» с результатом 2:0. На 50-й минуте счет открыл Шахром Самиев, а еще через полчаса второй гол забил Юрий Габовда. С таким же счетом «Ислочь» обыграла в Молодечно гродненский «Неман», благодаря точным ударам Даниэля Созаха и Максима Санца. В Бресте местное «Динамо» и «Слуцк» не выявили победителя — ничья 0:0. Футболисты «Гомеля» разгромили на своей арене «Витебск» с результатом 4:1. Голевой дубль в этой игре оформил защитник гомельчан Алексей Иванов.