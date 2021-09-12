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18:58 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ выиграл у «Сморгони» в матче чемпионата Беларуси

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 22-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БАТЭ
СморгоньЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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Источник: Instagram

В первом из трех сегодняшних матчей идущий вторым борисовский БАТЭ переиграл в гостях футболистов «Сморгони» со счетом 3:1.

Позже брестский «Рух», занимающий третье место, сыграет в Мозыре против «Славии», а минское «Динамо» в Борисове встретится со столичным «Энергетиком-БГУ».

Вчера жодинские торпедовцы выиграли на выезде у «Минска» с результатом 2:0. На 50-й минуте счет открыл Шахром Самиев, а еще через полчаса второй гол забил Юрий Габовда. С таким же счетом «Ислочь» обыграла в Молодечно гродненский «Неман», благодаря точным ударам Даниэля Созаха и Максима Санца. В Бресте местное «Динамо» и «Слуцк» не выявили победителя — ничья 0:0. Футболисты «Гомеля» разгромили на своей арене «Витебск» с результатом 4:1. Голевой дубль в этой игре оформил защитник гомельчан Алексей Иванов.

Турнирное положение: «Шахтер» — 50 очков (19 матчей), БАТЭ — 48 (22), «Рух» — 43 (21), «Динамо» (Минск) — 42 (21), «Гомель» — 41 (21), «Динамо» (Брест) — 31 (22), «Витебск» — 30 (22), «Ислочь» — 27 (22), «Торпедо-БелАЗ» — 25 (21), «Неман» — 24 (22), «Минск» — 24 (21), «Энергетик-БГУ» — 24 (20), «Слуцк» — 22 (22), «Славия» — 14 (20), «Сморгонь» — 13 (22), «Спутник» — 7 (22).

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, который забил 16 мячей.

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