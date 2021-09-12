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19:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» в меньшинстве проиграл «Ордабасы» в дебютном матче Бердыева

«Кайрат» потерпел поражение от «Орадабасы» в матче 20-го тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кайрат
ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: Instagram

Встреча прошла сегодня, 12 сентября, в Шымкенте и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Абдулайе Диакате вывел «Ордабасы» вперед на десятой минуте. А на 31-й Александр Клещенко закрепил успех. Обоим ассистировал Чиди Осучукву.

При этом больше половины матча «Кайрат» играл вдесятером — на 36-й минуте красную карточку заработал Айбол Абикен.

На 73-й минуте Хосе Канте сократил разрыв в счете, но сравнять до конца матча его команда не успела.

Отметим, что для алматинцев это был первый матч под руководством назначенного в конце августа на пост главного тренера Курбана Бердыева.

После 20 туров у команды 37 очков, тогда как у лидирующей «Астаны» — 44. Окончательное положение команд в тройке определится после окончания игры «Тобола».

Ордабасы
2:1
Первый тайм: 0:0
Кайрат
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