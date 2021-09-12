«Кайрат» в меньшинстве проиграл «Ордабасы» в дебютном матче Бердыева

Встреча прошла сегодня, 12 сентября, в Шымкенте и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Абдулайе Диакате вывел «Ордабасы» вперед на десятой минуте. А на 31-й Александр Клещенко закрепил успех. Обоим ассистировал Чиди Осучукву.

При этом больше половины матча «Кайрат» играл вдесятером — на 36-й минуте красную карточку заработал Айбол Абикен.

На 73-й минуте Хосе Канте сократил разрыв в счете, но сравнять до конца матча его команда не успела.

Отметим, что для алматинцев это был первый матч под руководством назначенного в конце августа на пост главного тренера Курбана Бердыева.