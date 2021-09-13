«Реал» разгромил «Сельту» в четвертом туре чемпионата Испании
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Футболисты мадридского «Реала» на своем поле обыграли «Сельту» в четвертом туре чемпионата Испании.
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Футболисты мадридского «Реала» на своем поле обыграли «Сельту» в четвертом туре чемпионата Испании.
Игра в Мадриде завершилась со счетом 5:2. Три мяча в составе «Реала» забил Карим Бензема (24, 46 и 87-я минуты), третий мяч форвард забил с пенальти. Еще по голу забили Винисиус Жуниор (55) и Эдуардо Камавинга (72). У «Сельты» отличились Санти Мина (4) и Франко Черви (31).
Следующий матч «Реал» проведет 19 сентября на выезде против «Валенсии», «Сельта» 17 сентября примет «Кадис».