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00:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» разгромил «Сельту» в четвертом туре чемпионата Испании

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Футболисты мадридского «Реала» на своем поле обыграли «Сельту» в четвертом туре чемпионата Испании.

Реал
СельтаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Игра в Мадриде завершилась со счетом 5:2. Три мяча в составе «Реала» забил Карим Бензема (24, 46 и 87-я минуты), третий мяч форвард забил с пенальти. Еще по голу забили Винисиус Жуниор (55) и Эдуардо Камавинга (72). У «Сельты» отличились Санти Мина (4) и Франко Черви (31).

Следующий матч «Реал» проведет 19 сентября на выезде против «Валенсии», «Сельта» 17 сентября примет «Кадис».

Реал
5:2
Первый тайм: 1:2
Сельта
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