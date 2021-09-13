Футболист сломал челюсть при поедании морковки
Защитник голландского клуба «Херенвен» Рами Каиб выбыл на неопределенное время. Футболист сломал челюсть, когда ел морковку.
Защитник голландского клуба «Херенвен» Рами Каиб выбыл на неопределенное время. Футболист сломал челюсть, когда ел морковку.
Как отмечается, футболист в конце августа получил травму челюсти, но продолжал выступать.
«Некоторое время назад Каиб получил сильный удар в челюсть во время игры. Он просто продолжал тренироваться и, конечно же, есть. Ну, он решил съесть морковку, и эта морковка оказалась довольно твердой. В результате треснула поврежденная челюсть», — сообщили репортеры телеканала RTV Noord.