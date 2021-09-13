Футболист сломал челюсть при поедании морковки

«Некоторое время назад Каиб получил сильный удар в челюсть во время игры. Он просто продолжал тренироваться и, конечно же, есть. Ну, он решил съесть морковку, и эта морковка оказалась довольно твердой. В результате треснула поврежденная челюсть», — сообщили репортеры телеканала RTV Noord.