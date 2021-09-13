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11:09 (мск), источник: Матч ТВ

Футболист сломал челюсть при поедании морковки

Защитник голландского клуба «Херенвен» Рами Каиб выбыл на неопределенное время. Футболист сломал челюсть, когда ел морковку.

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Как отмечается, футболист в конце августа получил травму челюсти, но продолжал выступать.

«Некоторое время назад Каиб получил сильный удар в челюсть во время игры. Он просто продолжал тренироваться и, конечно же, есть. Ну, он решил съесть морковку, и эта морковка оказалась довольно твердой. В результате треснула поврежденная челюсть», — сообщили репортеры телеканала RTV Noord.

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