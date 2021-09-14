Бэйл выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной на тренировке

Как сообщает Marca, проведённые медицинские тесты подтвердили, что валлиец выбыл на длительный срок. При этом сроки восстановления игрока не называются.

Из-за травмы он пропустил матч с «Сельтой» (5:2), проходивший 11 сентября. И теперь, по всей видимости, валлиец также не сможет сыграть в ближайших матчах «Реала». В течение следующих трёх недель мадридцам предстоит провести шесть матчей.

Отметим, что в прошлом сезоне форвард пропустил почти 70 дней из-за различных травм и повреждений.