Обнародован эмоциональный спич Роналду одноклубникам перед матчем с «Ньюкаслом»

«Я вернулся в “Манчестер Юнайтед” по двум причинам. Во-первых, потому что я люблю клуб. Во-вторых, мне нравится менталитет победителя, который пронизывает ряды этого клуба. Я не вернулся, чтобы быть чирлидером. Если вы, ребята, хотите добиться успеха, то мне нужно, чтобы вы всем сердцем полюбили этот клуб. Каждому из вас нужно есть, спать и бороться за этот клуб. Играете вы или не играете, вам нужно поддерживать товарищей по команде и всегда отдавать 100 процентов этому клубу. Я здесь, чтобы побеждать, и ничего больше. Победа приносит нам счастье. Я хочу быть счастливым, а вы?» — приводит слова Роналду The Sun.