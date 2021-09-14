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13:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Обнародован эмоциональный спич Роналду одноклубникам перед матчем с «Ньюкаслом»

Стало известно, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сказал своим одноклубникам перед матчем с «Ньюкаслом». Это была первая игра 36-летнего португальца за манкунианцев после возвращения в английскую Премьер-лигу.

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Источник: Reuters
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«Я вернулся в “Манчестер Юнайтед” по двум причинам. Во-первых, потому что я люблю клуб. Во-вторых, мне нравится менталитет победителя, который пронизывает ряды этого клуба. Я не вернулся, чтобы быть чирлидером. Если вы, ребята, хотите добиться успеха, то мне нужно, чтобы вы всем сердцем полюбили этот клуб. Каждому из вас нужно есть, спать и бороться за этот клуб. Играете вы или не играете, вам нужно поддерживать товарищей по команде и всегда отдавать 100 процентов этому клубу. Я здесь, чтобы побеждать, и ничего больше. Победа приносит нам счастье. Я хочу быть счастливым, а вы?» — приводит слова Роналду The Sun.

Сообщается, что эмоциональная речь португальца завершилась громкими аплодисментами.

Напомним, в своём первом же матче после возвращения в Англию португалец оформил дубль. Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. 36-летний португалец в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».

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