«Трансфер русского надо расследовать. Он просто не футболист!» Кокорин так и не заиграл в Италии и бесит фанатов

Александр Кокорин провалил дебютный сезон в Италии настолько жестко, что казалось, быть хуже уже просто не может. За весенний отрезок нападающий пропустил из-за травм 12 матчей подряд, а за полученное время не отметился вообще ничем: ни разу не пробил по воротам, не сделал ни одной передачи под удар и не обыграл ни одного из оппонентов в Серии А. В стартовом составе «Фиорентины», естественно, он так и не появился.

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Летом «Фио» подхватил Гаттузо, но проработал легендарный Рино в клубе всего пару недель. Главным тренером команды на новый сезон стал Винченцо Итальяно, еще до старта чемпионата приложивший Александра через прессу: «Думаю, Кокорину нужно задаться вопросом об эффективности, которой должен обладать форвард». На протяжении последних месяцев журналисты бомбили инсайдами о возможном возвращении российского нападающего в «Сочи» или продаже его в Турцию, но в итоге Кокорин остался в команде.

Правда, зачем нужен Александр «Фио», понятно пока мало. На старте нового сезона Кокорин не получил ни минуты игрового времени за четыре матча, а его конкурент Влахович успел наколотить 3 гола. Единственным мячом в Италии для российского нападающего остается гол с пенальти в товарищеской встрече с «Левико-Терме». Команде из четвертого дивизиона…

Первое яркое действие Кокорина за почти уже целый год — недавнее интервью пресс-службе «Фиорентины». В нем Александр неожиданно рассказал о важности упорной работы на тренировках и давнем желании выступать в Европе.

Но на фоне последних результатов Кокорина выглядит все это просто странно.

Отдельно в своем интервью нападающий прошелся по хейтерам. Теперь у Кокорина их хватает и в Италии. Многие болельщики в бешенстве от того, что игрок с третьей зарплатой в клубе (1,8 млн евро в год) вообще никак не помогает «Фио» на поле.

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«Если Кокорин не сыграет в этом месяце хотя бы в двух матчах, кто-то будет обязан взять на себя вину. Спортивному директору Праде необходимо будет извиниться, а также должно начаться расследование того, как этот игрок сумел пройти медосмотр перед подписанием контракта!».

«Кокорин — это не футболист».

«Образ жизни Кокорина сильно отличается от образа жизни профессионального футболиста — но при этом еще остаются болельщики, которые надеются на этого игрока», — такие комментарии оставляют болельщики под новостями об Александре.

Проблема не только в болельщиках — Кокорина мочат и спортивные журналисты. Например, Стефано Каппеллини, пишущий для издания La Repubblica, еще какое-то время назад сказал про Александра: «Заплатка, которая хуже, чем дырка».

А от других авторов российский нападающий удостаивается в лучшем случае сравнения с безумным Марио Балотелли.

Похоже, что для «Спартака» было настоящей удачей продать игрока на таких условиях. В Италии еще не поставили на Кокорине крест, но сколько еще Александру дадут адаптироваться и восстанавливаться — важный вопрос.