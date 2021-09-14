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18:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Алаба рассказал, зачем он поцеловал эмблему «Реала» на своей презентации

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба рассказал, зачем он поцеловал эмблему «Королевского клуба» во время своей презентации.

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Источник: Marca

«Я хочу прояснить этот деликатный момент. В тот день меня сфотографировали несколько раз. Я был рад, что оказался в “Реале”. Я хотел показать, что рад получить новый вызов. Поцеловав эмблему “Реала”, я не хотел спровоцировать никого, тем более не хотел оскорбить “Баварию” и болельщиков клуба. Там я провёл 13 прекрасных лет. Я всегда буду уважать и любить “Баварию”», — цитирует Алабу Bild.

Алаба перешёл в мадридский «Реал» бесплатно после истечения соглашения с «Баварией». За мюнхенцев он выступал с 2009 года. В составе немецкого клуба Давид — 10-кратный чемпион Германии, обладатель шести Кубков и шести Суперкубков страны, двукратный победитель Лиги чемпионов, обладатель двух Суперкубков УЕФА и двукратный победитель клубного чемпионата мира.

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