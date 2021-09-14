Алаба рассказал, зачем он поцеловал эмблему «Реала» на своей презентации

«Я хочу прояснить этот деликатный момент. В тот день меня сфотографировали несколько раз. Я был рад, что оказался в “Реале”. Я хотел показать, что рад получить новый вызов. Поцеловав эмблему “Реала”, я не хотел спровоцировать никого, тем более не хотел оскорбить “Баварию” и болельщиков клуба. Там я провёл 13 прекрасных лет. Я всегда буду уважать и любить “Баварию”», — цитирует Алабу Bild.