Три клуба чемпионата США проявляют интерес к Андрею Шевченко

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Отмечается, что украинским специалистом интересуют три клуба из чемпионата США. О каких именно клубах идет речь не уточняется.

В июле этого года Шевченко покинул сборную Украины по истечению срока контракта. Вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала Евро-2020, где уступил англичанам — 0:4.