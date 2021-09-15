Три клуба чемпионата США проявляют интерес к Андрею Шевченко
Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко может продолжить карьеру в МЛС, сообщает инсайдер Николо Скира.
Украина
Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко может продолжить карьеру в МЛС, сообщает инсайдер Николо Скира.
Отмечается, что украинским специалистом интересуют три клуба из чемпионата США. О каких именно клубах идет речь не уточняется.
В июле этого года Шевченко покинул сборную Украины по истечению срока контракта. Вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала Евро-2020, где уступил англичанам — 0:4.
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к украинцу со стороны киевского «Динамо».