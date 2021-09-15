Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Краснодар-2
Футбол. Еврокубки
17:30
Спартак
Легия
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Алания
Футбол. Первый дивизион
18:00
Металлург Лп
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Ротор
Футбол. Первый дивизион
18:00
Текстильщик
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
18:00
Акрон
КАМАЗ
Футбол. Первый дивизион
19:00
Олимп-Долгопрудный
Велес
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо
Томь
Футбол. Еврокубки
19:45
Бешикташ
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
19:45
Шериф
Шахтер Д
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Кубань
Футбол. Еврокубки
22:00
Брюгге
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Милан
Футбол. Еврокубки
22:00
Атлетико
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
Аякс
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Реал
Все события
Фоторепортажи
9«Бавария» опять разгромила «Барселону»
15Лапти, балалайки и победные эмоции. Россия — трижды чемпион мира по пляжному футболу
10:27 (мск), источник: Sport24

Три клуба чемпионата США проявляют интерес к Андрею Шевченко

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко может продолжить карьеру в МЛС, сообщает инсайдер Николо Скира.

Украина
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Отмечается, что украинским специалистом интересуют три клуба из чемпионата США. О каких именно клубах идет речь не уточняется.

В июле этого года Шевченко покинул сборную Украины по истечению срока контракта. Вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала Евро-2020, где уступил англичанам — 0:4.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к украинцу со стороны киевского «Динамо».

Читайте также
 «Почти не изменилась, правда?» Красавица-жена известного хоккеиста показала, как она выглядела в школьное время
«Чудеса существуют. Есть что-то сильнее нас». Жена хоккеиста Лера Кудрявцева — о том, как МакSим избежала смерти
Немецкий каток, голевая Миранчука и другие итоги первого дня ЛЧ
Василий Уткин: Клаудиньо приехал не из Бразилии, а из девяностых
«Барселона» впервые за 24 года проиграла на старте ЛЧ
Дуглас Сантос: «Зенит» может далеко пойти в этой Лиге чемпионов
Сульшер заступился за Лингарда, чья ошибка привела к поражению
Рональд Куман: Уже через 3-4 недели «Барселона» будет другой
«Готов преклонить колено только перед Богом». Семак – о BLM
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь