Футболист «Спартака» Зобнин заменен в первом тайме матча с «Легией» из-за травмы
На 24-й минуте встречи игрока сборной России заменил Йоррит Хендрикс.
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На 24-й минуте встречи игрока сборной России заменил Йоррит Хендрикс.
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин покинул поле в первом тайме стартового матча группового этапа футбольной Лиги Европы с польской «Легией» из-за травмы.
На 24-й минуте встречи при счете 0:0 игрока сборной России заменил Йоррит Хендрикс.
Зобнину 27 лет, он выступает за «Спартак» с 2016 года и в составе команды стал чемпионом России сезона-2016/17. В составе сборной России полузащитник провел 39 матчей.
В следующем туре чемпионата России «Спартак» 20 сентября сыграет с ЦСКА.