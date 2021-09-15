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18:35 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Спартака» Зобнин заменен в первом тайме матча с «Легией» из-за травмы

На 24-й минуте встречи игрока сборной России заменил Йоррит Хендрикс.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Лига Европы 2021/2022
Группа C, 15.09.2021, 17:30

Спартак0Легия1

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин покинул поле в первом тайме стартового матча группового этапа футбольной Лиги Европы с польской «Легией» из-за травмы.

На 24-й минуте встречи при счете 0:0 игрока сборной России заменил Йоррит Хендрикс.

Зобнину 27 лет, он выступает за «Спартак» с 2016 года и в составе команды стал чемпионом России сезона-2016/17. В составе сборной России полузащитник провел 39 матчей.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» 20 сентября сыграет с ЦСКА.

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