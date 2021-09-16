Кумана могут уволить из «Барсы» в случае неудач в 4 ближайших играх

В сентябре каталонцы проведут еще четыре матча — с «Гранадой», «Кадисом», «Леванте» в Ла Лиге и с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Если на этом отрезке команда не добьется положительных результатов, президент «Барсы» Жоан Лапорта может отправить Кумана в отставку.

По информации Deportes Cuatro, Лапорте было стыдно от игры «Барселоны» против «Баварии» в Лиге чемпионов. Глава клуба хотел бы, чтобы нидерландский тренер придерживался стиля «Барселоны», отказался от игры в трех центральных защитников и давал больше шансов молодым — в частности, Рикарду Пучу. Куман не сделал этого в игре с немцами.





Лапорта после матча встретился с кругом доверенных лиц на «Камп Ноу» и обсудил ситуацию. Затем он выступил с заявлением для фанатов.