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9«Бавария» опять разгромила «Барселону»
910 лет трагедии ярославского «Локомотива»
13:33 (мск), источник: Sports.Ru

Кумана могут уволить из «Барсы» в случае неудач в 4 ближайших играх

Главному тренеру «Барселоны» Роналду Куману не гарантировано сохранение поста в октябре.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021
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В сентябре каталонцы проведут еще четыре матча — с «Гранадой», «Кадисом», «Леванте» в Ла Лиге и с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Если на этом отрезке команда не добьется положительных результатов, президент «Барсы» Жоан Лапорта может отправить Кумана в отставку.

По информации Deportes Cuatro, Лапорте было стыдно от игры «Барселоны» против «Баварии» в Лиге чемпионов. Глава клуба хотел бы, чтобы нидерландский тренер придерживался стиля «Барселоны», отказался от игры в трех центральных защитников и давал больше шансов молодым — в частности, Рикарду Пучу. Куман не сделал этого в игре с немцами.


Лапорта после матча встретился с кругом доверенных лиц на «Камп Ноу» и обсудил ситуацию. Затем он выступил с заявлением для фанатов.

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