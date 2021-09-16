Камавинга, Педри, Беллингем, Сака, Гринвуд — в топ-40 претендентов на Golden Boy, Кварацхелия выбыл

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В список из 100 номинантов входил атакующий полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия. В сокращенной версии его уже нет.

Продолжают борьбу за приз Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Мирон Боадю («Монако»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Шарль де Кетеларе («Брюгге»), Эрик Гарсия («Барселона»), Райан Гравенберх («Аякс»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Илайш Мориба, Йошко Гвардиол (оба — «РБ Лейпциг»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Джамал Мусиала («Бавария»), Михаил Мудрик («Шахтер»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд), Букайо Сака («Арсенал»), Флориан Виртц («Байер»), Илья Забарный («Динамо» Киев) и другие футболисты.