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15:24 (мск), источник: Sport24

Полет корабля Crew Dragon попал в трансляцию футбольного матча в США: видео

В ночь на 16 сентября мск компания SpaceX впервые осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, экипаж которого составляют только гражданские лица.

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Источник: Reuters

Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 20:02 по местному времени. В этот момент на стадионе в Орландо проходил матч регулярного чемпионата MLS «Орландо Сити» — «Монреаль» (2:4). Болельщики на трибунах могли наблюдать, как летит ракета. Этот момент попал и в трансляцию игры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Туристы проведут на орбите три дня. По окончании миссии капсула должна совершить посадку в Атлантическом океане.

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