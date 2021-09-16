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15:27 (мск), источник: Life.ru

Роналду сменил жильё в Англии из-за шума овец

Теперь его дом стоит в два раза дешевле, нежели был предыдущий.

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Источник: Reuters

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был вынужден сменить своё место жительства в Англии из-за шумящих овец. Об этом пишет The Sun.

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Издание отмечает, что шум от животных мешал спать футболисту, его спутнице и их четырём детям. В итоге Роналду решил переехать в дом, который находится рядом с тем местом, где он жил во время первого периода выступлений за МЮ. При этом нынешний дом Роналду стоит в два раза меньше, нежели тот, из которого он был вынужден переехать. В его нынешнем доме можно обнаружить мини-кинотеатр и бассейн.

Напомним, Криштиану Роналду уже успел провести два матча за «Манчестер Юнайтед», в которых отметился сразу тремя забитыми мячами.

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