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17:57 (мск), источник: Sports.Ru

Похоже, Роналду не менял жилье в Англии из-за блеяния овец. Но Эвра все равно потроллил Криша

«Я увожу своих овец подальше от твоего дома».

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Источник: Instagram Джорджины Родригес

В Англию вернулись не только голы Криштиану, но и его отношения с британскими таблоидами. Недавно The Sun вышел с эксклюзивом о том, что португалец сменил особняк в Англии — все из-за того, что футболиста и его семью несколько раз разбудило утреннее блеяние овец.

Сначала звезде «МЮ» подобрали особняк стоимостью 6 миллионов фунтов. Однако соображения безопасности и тот самый шум от животных якобы заставили Роналду сменить жилье.

«Хотя особняк очень красивый и расположен среди холмистых полей и лесов, рядом есть овцы, которые очень шумят рано утром. Роналду — настоящий профессионал, он уделяет много внимания отдыху и восстановлению после игр, поэтому было решено, что будет лучше, если он и его семья переедут», — сказал источник The Sun.

Впрочем, пресс-служба Роналду уже опровергла эту историю, назвав ее полностью сфабрикованной. «Мы не комментируем какие-либо личные вопросы», — добавил представитель Криша.

Девушка футболиста Джорджина Родригес, кажется, довольна жильем в Англии. Фото с теми самыми овцами она сопроводила подписью: «Как мне не хватало жизни в Великобритании ❤️».

Источник: Instagram Джорджины Родригес
Источник: Instagram Джорджины Родригес

Однако Патрис Эвра не мог не потроллить бывшего партнера. Француз снял себя на лодке с овцами, сопроводив видео подписью: «Не волнуйся бро, я увожу своих овец подальше от твоего дома».

Во время загрузки произошла ошибка.

На самом деле, это видео Эвра сделал во время недавних съемок в телешоу. Но актуальная подпись очень развеселила подписчиков, в том числе Патрика Клюйверта, Джейми Реднаппа и Робби Кина, которые пришли в комментарии.

От Патриса такой подкол неудивителен — у них давняя история дружбы с Роналду.

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