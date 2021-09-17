Коман перенес операцию на сердце из-за аритмии. Игрок «Баварии» пропустит не более 2 недель

«Вчера Кингсли перенес операцию. У него случилось легкое нарушение сердечного ритма. Иногда у него возникали проблемы с дыханием. Поэтому мы провели долгосрочный мониторинг ЭКГ и прибегли к этой процедуре. Со вторника он приступит к кардиотренировкам и не пропустит более полутора-двух недель», — рассказал немец.