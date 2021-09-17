Коман перенес операцию на сердце из-за аритмии. Игрок «Баварии» пропустит не более 2 недель
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн сообщил, что полузащитник Кингсли Коман перенес операцию на сердце.
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн сообщил, что полузащитник Кингсли Коман перенес операцию на сердце.
«Вчера Кингсли перенес операцию. У него случилось легкое нарушение сердечного ритма. Иногда у него возникали проблемы с дыханием. Поэтому мы провели долгосрочный мониторинг ЭКГ и прибегли к этой процедуре. Со вторника он приступит к кардиотренировкам и не пропустит более полутора-двух недель», — рассказал немец.
25-летний француз провел 6 матчей за клуб и сборную в этом сезоне.