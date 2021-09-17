Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур
Метц
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Лидс
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сельта
Кадис
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сассуоло
Торино
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Герта
Гройтер Фюрт
00
Футбол. Премьер-лига
18.09
Уфа
Химки
Все события
Фоторепортажи
14Медведев не дал Джоковичу завоевать Большой шлем
910 лет трагедии ярославского «Локомотива»
20:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ньюкасл» — «Лидс»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 17 сентября, состоится стартовый матч 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

Ньюкасл Юнайтед
ЛидсЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Футбол

Англия 2021/2022
Тур 5, 17.09.2021, 22:00

Ньюкасл Юнайтед0Лидс1

«Ньюкасл» сыграет с «Лидсом». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайн. Начало матча — в 22:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином из Хесволла. Помогать ему будут ассистенты Иан Хассин и Даррен Кэнн. Резервным арбитром будет Майкл Солсбери.

«Ньюкасл» в четырёх турах набрал лишь одно очко. Команда занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» в четырёх турах набрал два очка. Команда находится на 17-м месте.

В прошлом туре «Ньюкасл» уступил «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:4, а «Лидс» потерпел поражение в матче с «Ливерпулем» (0:3).

 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Голод – главная надежда на еврокубковые очки. «Локо» это показал
«Спартак» прокомментировал информацию о переговорах с Черчесовым
НХЛ рассматривает возможность матчей с соперниками из КХЛ
ЦСКА и «Челси» победят в дерби: Топ ставок выходных
Александр Емельяненко оказался тяжелее Тарасова на 38 кг
Великая рассказала, как распорядилась машинами за Олимпиады
Игроки «Шерифа» получат миллион евро за победу над «Шахтером»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь