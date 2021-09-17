«Ньюкасл» — «Лидс»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Футбол Англия 2021/2022 Тур 5, 17.09.2021, 22:00 Ньюкасл Юнайтед 0 Лидс 1

«Ньюкасл» сыграет с «Лидсом». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайн. Начало матча — в 22:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином из Хесволла. Помогать ему будут ассистенты Иан Хассин и Даррен Кэнн. Резервным арбитром будет Майкл Солсбери.

«Ньюкасл» в четырёх турах набрал лишь одно очко. Команда занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» в четырёх турах набрал два очка. Команда находится на 17-м месте.