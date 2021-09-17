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21:40 (мск), источник: Матч ТВ

Мбаппе может пропустить матч с «Лионом»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рискует пропустить матч чемпионата Франции с «Лионом».

ПСЖ
ЛионЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters
Футбол

Франция 2021/2022
Тур 6, 19.09.2021, 21:45

ПСЖ-Лион-

Ранее француз получил травму в матче с «Брюгге» (1:1) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

По информации источника, Мбаппе всё еще испытывает боль и не начал тренироваться, в следствие чего его участие в матче остается под вопросом.

«ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1. Парижский клуб одержал пять побед подряд, в таблице столичные футболисты опережают на четыре очка «Анже», занимающий второе место. «Лион» после неудачного старта одержал две победы подряд. Команда, набрав восемь очков, находится на 7-м месте в турнирной таблице. Матч между командами состоится в воскресенье, 19 сентября, в 21:45 (мск).

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