Мбаппе может пропустить матч с «Лионом»

Футбол Франция 2021/2022 Тур 6, 19.09.2021, 21:45 ПСЖ - Лион -

Ранее француз получил травму в матче с «Брюгге» (1:1) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

По информации источника, Мбаппе всё еще испытывает боль и не начал тренироваться, в следствие чего его участие в матче остается под вопросом.