Мбаппе может пропустить матч с «Лионом»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рискует пропустить матч чемпионата Франции с «Лионом».
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рискует пропустить матч чемпионата Франции с «Лионом».
Ранее француз получил травму в матче с «Брюгге» (1:1) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
По информации источника, Мбаппе всё еще испытывает боль и не начал тренироваться, в следствие чего его участие в матче остается под вопросом.
«ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1. Парижский клуб одержал пять побед подряд, в таблице столичные футболисты опережают на четыре очка «Анже», занимающий второе место. «Лион» после неудачного старта одержал две победы подряд. Команда, набрав восемь очков, находится на 7-м месте в турнирной таблице. Матч между командами состоится в воскресенье, 19 сентября, в 21:45 (мск).