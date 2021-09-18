«Кадис» одержал первую победу в Примере, обыграв «Сельту»
«Сельта» на своем поле проиграла «Кадису» в матче 5-го тура чемпионата Испании (1:2).
Сельта
КадисЧемпионат Испании: таблица и календарь
«Сельта» на своем поле проиграла «Кадису» в матче 5-го тура чемпионата Испании (1:2).
В составе хозяев отличился Санти Мина, у гостей забивали Энтони Лосано и Альфонсо Эспино.
После этого матча «Кадис» поднялся на 11-е место в таблице с пятью очками, это первая победа клуба в текущем сезоне.
«Сельта» располагается на 18-м месте с одним очком в копилке.
В следующем туре 23 сентября «Кадис» примет «Барселону», а команда из Виго двумя днями ранее на чужом поле встретится с «Леванте».