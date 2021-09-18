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00:18 (мск), источник: Матч ТВ

«Кадис» одержал первую победу в Примере, обыграв «Сельту»

«Сельта» на своем поле проиграла «Кадису» в матче 5-го тура чемпионата Испании (1:2).

Сельта
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Источник: Официальный сайт ФК "Кадис"

В составе хозяев отличился Санти Мина, у гостей забивали Энтони Лосано и Альфонсо Эспино.

После этого матча «Кадис» поднялся на 11-е место в таблице с пятью очками, это первая победа клуба в текущем сезоне.

«Сельта» располагается на 18-м месте с одним очком в копилке.

В следующем туре 23 сентября «Кадис» примет «Барселону», а команда из Виго двумя днями ранее на чужом поле встретится с «Леванте».

Сельта
1:2
Первый тайм: 0:2
Кадис
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