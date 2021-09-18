«Кадис» одержал первую победу в Примере, обыграв «Сельту»

В составе хозяев отличился Санти Мина, у гостей забивали Энтони Лосано и Альфонсо Эспино.

После этого матча «Кадис» поднялся на 11-е место в таблице с пятью очками, это первая победа клуба в текущем сезоне.

«Сельта» располагается на 18-м месте с одним очком в копилке.