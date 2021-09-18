Источник: Бердыев недоволен не только игрой Абикена
Главного тренера «Кайрата» Курбана Бердыева не устраивает игра некоторых футболистов. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.
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Главного тренера «Кайрата» Курбана Бердыева не устраивает игра некоторых футболистов. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.
Отмечается, что Бердыев недоволен не только игрой Айбола Абикена, но и другими игроками. В частности, его не устраивает игра Нуралы Алипа и Вагнера Лава.
Это никак не означает, что с этими исполнителями будут расставаться или в их отношении будут приниматься дисциплинарные меры. Но прибавлять игрокам надо, если хотят остаться в клубе на следующий сезон.
В матче 20-го тура КПЛ с «Ордабасы» Абикен получил прямую красную карточку на 36-й минуте, «Кайрат» в итоге потерпел поражение и отдалился от лидеров чемпионата. При этом футболист не сыграл во встрече с «Омонией» в группе Лиги конференций.