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11:29 (мск), источник: Vesti.kz

Источник: Бердыев недоволен не только игрой Абикена

Главного тренера «Кайрата» Курбана Бердыева не устраивает игра некоторых футболистов. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: Instagram

Отмечается, что Бердыев недоволен не только игрой Айбола Абикена, но и другими игроками. В частности, его не устраивает игра Нуралы Алипа и Вагнера Лава.

Это никак не означает, что с этими исполнителями будут расставаться или в их отношении будут приниматься дисциплинарные меры. Но прибавлять игрокам надо, если хотят остаться в клубе на следующий сезон.

В матче 20-го тура КПЛ с «Ордабасы» Абикен получил прямую красную карточку на 36-й минуте, «Кайрат» в итоге потерпел поражение и отдалился от лидеров чемпионата. При этом футболист не сыграл во встрече с «Омонией» в группе Лиги конференций.

Ордабасы
2:1
Первый тайм: 0:0
Кайрат
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