Источник: Бердыев недоволен не только игрой Абикена

Отмечается, что Бердыев недоволен не только игрой Айбола Абикена, но и другими игроками. В частности, его не устраивает игра Нуралы Алипа и Вагнера Лава.

Это никак не означает, что с этими исполнителями будут расставаться или в их отношении будут приниматься дисциплинарные меры. Но прибавлять игрокам надо, если хотят остаться в клубе на следующий сезон.