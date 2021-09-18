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10:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Футболки Роналду — самые продаваемые в истории АПЛ. «МЮ» реально уже отбил его трансфер?

Сколько в действительности нужно продать маек, чтобы заработать € 15 млн.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

3 сентября у клубного магазина «Манчестер Юнайтед» выстроилась во-о-т такая очередь, а внутри суетились работники, чтобы каждому пришедшему досталась футболка с фамилией Роналду и номером 7.

На различных сайтах спустя пару дней начали появляться новости: «Рекорд побит! В истории АПЛ никогда не продавали столько футболок за сутки! “МЮ” уже отбил трансфер Роналду!» В общем, началась та же история, что и после перехода Лео Месси в «ПСЖ».

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Так реально ли заработать на футболках столько, чтобы отбить трансфер?

Всё возможно, но точно не за сутки.

В 2014 году «Манчестер Юнайтед» подписал 10-летний контракт с adidas на сумму £ 750 млн — это была крупнейшая сделка, когда-либо заключавшаяся в мировом футболе. Точные детали не разглашались, но, по сообщениям ряда СМИ, «МЮ» получает с каждой продажи только 7%.

Получается, чтобы окупить трансфер Криштиану Роналду, клубу нужно продать около 2 075 650 футболок. Цифра примерная: мы взяли долю за четыре разные формы, посчитали, сколько нужно продать каждой, чтобы заработать £ 12 млн, а после вычислили среднее число. И оно впечатляет!

Источник: Чемпионат.com
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Сайт lovethesales сообщил, что количество запросов в поисковиках со словами «Футболка Роналду 7» увеличилось на 600% по сравнению с прошлым летом. Форма с фамилией Криша сейчас действительно самая продаваемая в истории Премьер-лиги — на днях сообщалось, что ¼ официальных магазинов либо всё распродали, либо близки к этому. Стюарт МакКлюр, соучредитель торговой площадки LovetheSales.com, заявил, что они отслеживают данные по интернет-магазинам и спрос уже значительно превышает предложение. На дикий ажиотаж накладывается ещё проблема с поставками — производства adidas замедлились из-за закрытия заводов во Вьетнаме, на который приходилось 28% от общего объёма выпускаемых товаров.

Lovethesales также приводит данные, что «МЮ» уже заработал £ 13,9 млн (7% от общей суммы в £ 187,1 млн) — для этого нужно было продать порядка 2,5 млн футболок. Это кажется какой-то космической суммой за две недели продаж, потому что в 2019-м «МЮ» за год продал 1,8 млн футболок, в 2020-м — 1,7 млн. Общий доход от ритейла и мерчендайзинга составил £ 102 млн и £ 96,3 млн соответственно (учитываются данные продаж на брендированных торговых интернет-платформах, а также оптовые магазины партнёров клуба).

Конечно, эффект Роналду способен на чудеса, но пока данные lovethesales выглядят довольно неправдоподобно.

 


202020192018
Ритейл, мерчендайзинг и лицензированная продукция£ 96 335 000
£ 102 083 000
£ 102 853 000

Как бы то ни было, рассуждать про «отбивание» трансфера всё равно не очень корректно. Во-первых, сумма на бумаге может быть совершенно иной; во-вторых, стоит учитывать затраты на зарплату, бонусы и прочее — вот тут придётся продать уже гораздо больше футболок.

Полина Куимова

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