Моуринью впервые в карьере стартовал в новом клубе с шести побед кряду

Я постоянно повторяю одно и то же. На днях я сказал, что пять побед подряд — это не то же самое, что 50. Теперь, когда мы достигли шести, я напомню вам, что это шесть побед, а не 60. И если мы достигнем семи, то я опять повторю то же самое. Нам нужно сохранять спокойствие.

Жозе Моуринью главный тренер «Ромы»