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12:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью впервые в карьере стартовал в новом клубе с шести побед кряду

В четверг «Рома» в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций на своём поле с разгромным счётом обыграла софийский ЦСКА — 5:1.

РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Эта победа стала шестой в первых шести матчах для португальского специалиста Жозе Моуринью. Ранее тренеру ни в одном из своих восьми клубов не удавалось стартовать подобным образом.

Я постоянно повторяю одно и то же. На днях я сказал, что пять побед подряд — это не то же самое, что 50. Теперь, когда мы достигли шести, я напомню вам, что это шесть побед, а не 60. И если мы достигнем семи, то я опять повторю то же самое. Нам нужно сохранять спокойствие.
Жозе Моуринью
главный тренер «Ромы»

В Серии А «Рома», набрав 9 очков в первых трёх турах, делит первое место в турнирной таблице чемпионата Италии с «Наполи» и «Миланом».

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