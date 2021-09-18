Моуринью впервые в карьере стартовал в новом клубе с шести побед кряду

Эта победа стала шестой в первых шести матчах для португальского специалиста Жозе Моуринью. Ранее тренеру ни в одном из своих восьми клубов не удавалось стартовать подобным образом.
Я постоянно повторяю одно и то же. На днях я сказал, что пять побед подряд — это не то же самое, что 50. Теперь, когда мы достигли шести, я напомню вам, что это шесть побед, а не 60. И если мы достигнем семи, то я опять повторю то же самое. Нам нужно сохранять спокойствие.
Жозе Моуриньюглавный тренер «Ромы»
В Серии А «Рома», набрав 9 очков в первых трёх турах, делит первое место в турнирной таблице чемпионата Италии с «Наполи» и «Миланом».