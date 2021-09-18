Нападающий Александр Кокорин провел первый матч в сезоне и чуть не удалился

Кокорин, перешедший в итальянский клуб в январе, вышел на замену на 80-й минуте встречи четвертого тура серии А с «Дженоа». Россиянин не отметился результативными действиями, но получил желтую карточку за грубый фол. Ассистенты судьи просматривали момент с участием форварда на предмет возможного удаления, но не стали менять решение главного арбитра.

Матч завершился победой «Фиорентины» со счетом 2:1. Голами у флорентийцев отметились Риккардо Сапонара и Джакомо Бонавентура, в составе «Дженоа» пенальти на восьмой компенсированной к матчу минуте реализовал бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито.