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19:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нападающий Александр Кокорин провел первый матч в сезоне и чуть не удалился

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российский нападающий Александр Кокорин провел первый матч в сезоне за «Фиорентину» в чемпионате Италии сезона-2021/22.

Фиорентина
ДженоаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Кокорин, перешедший в итальянский клуб в январе, вышел на замену на 80-й минуте встречи четвертого тура серии А с «Дженоа». Россиянин не отметился результативными действиями, но получил желтую карточку за грубый фол. Ассистенты судьи просматривали момент с участием форварда на предмет возможного удаления, но не стали менять решение главного арбитра.

Матч завершился победой «Фиорентины» со счетом 2:1. Голами у флорентийцев отметились Риккардо Сапонара и Джакомо Бонавентура, в составе «Дженоа» пенальти на восьмой компенсированной к матчу минуте реализовал бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито.

«Фиорентина» занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, по дополнительным показателям уступая «Роме», «Милану» и «Наполи», сыгравшим на матч меньше. «Дженоа» располагается на 14-й строчке.

Дженоа
1:2
Первый тайм: 0:0
Фиорентина
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