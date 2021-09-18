«Арсенал» обыграл «Бернли» благодаря голу Эдегора со штрафного

Гости одержали победу со счётом 1:0.

Счёт был открыт на 30-й минуте встречи. Отличился полузащитник гостей Мартин Эдегор. Он забил прямым ударом со штрафного. Данный мяч стал первым для норвежца в нынешнем розыгрыше АПЛ.

На 69-й минуте матча арбитр встречи не поставил пенальти в ворота «Арсенала».

После пяти туров «канониры» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 6 очками в активе. «Бёрнли» (1) — на 19-м месте.