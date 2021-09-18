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18 сентября, источник: Чемпионат.com

«Арсенал» обыграл «Бернли» благодаря голу Эдегора со штрафного

Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал «Арсенал».

Бернли
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Источник: Reuters
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Гости одержали победу со счётом 1:0.

Счёт был открыт на 30-й минуте встречи. Отличился полузащитник гостей Мартин Эдегор. Он забил прямым ударом со штрафного. Данный мяч стал первым для норвежца в нынешнем розыгрыше АПЛ.

На 69-й минуте матча арбитр встречи не поставил пенальти в ворота «Арсенала».

После пяти туров «канониры» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 6 очками в активе. «Бёрнли» (1) — на 19-м месте.

В шестом туре английской Премьер-лиги «Бёрнли» сыграет на выезде с «Лестер Сити», а «Арсенал» примет дома «Тоттенхэм Хотспур». Первая встреча состоится 25 сентября, а вторая 26 сентября.

Бернли
0:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал
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