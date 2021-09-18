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20:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас»

Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Кристал Пэлас».

Ливерпуль
Кристал ПэласЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на 43-й минуте встречи. Отличился нападающий хозяев Садио Мане. Данный результативный удар стал 100-м для сенегальского нападающего в красной футболке.

На 78-й минуте матча нападающий красных Мохамед Салах нанёс результативный удар. Ему ассистировал Вирджил ван Дейк.

На 89-й минуте встречи Наби Кейта забил гол и установил окончательный счёт матча — 3:0.

В шестом туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Брентфордом», а «Кристал Пэлас» примет дома «Брайтон энд Хоув Альбион». Первая встреча состоится 25 сентября, а вторая 27 сентября.

Ливерпуль
3:0
Первый тайм: 1:0
Кристал Пэлас
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