«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Саутгемптоном»

Счёт встречи — 0:0.

В добавленное ко второму тайму время арбитр матча Джонатан Мосс не засчитал гол игрока «горожан» Рахима Стерлинга.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Джонатан Мосс. Ему помогали ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный арбитр — Питер Бэнкс.

После пяти туров «Манчестер Сити» располагается на 2-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 10 очками в активе. «Саутгемптон» (4) — на 15-м месте.