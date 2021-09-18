«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Саутгемптоном»
Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Этихад» (Сити оф Манчестер) в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Саутгемптон».
Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Этихад» (Сити оф Манчестер) в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Саутгемптон».
Счёт встречи — 0:0.
В добавленное ко второму тайму время арбитр матча Джонатан Мосс не засчитал гол игрока «горожан» Рахима Стерлинга.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Джонатан Мосс. Ему помогали ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный арбитр — Питер Бэнкс.
После пяти туров «Манчестер Сити» располагается на 2-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 10 очками в активе. «Саутгемптон» (4) — на 15-м месте.
В шестом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» на выезде, а «Саутгемптон» примет дома «Вулверхэмптон». Первая встреча состоится 25 сентября, а вторая 26 сентября.