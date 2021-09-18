Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сент-Этьен
Бордо
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес
Осасуна
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Салернитана
Аталанта
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Кельн
РБ Лейпциг
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Астон Вилла
Эвертон
30
Футбол. Зарубежный
19:30
Эльче
Леванте
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Краснодар
02
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Болонья
61
Футбол. Зарубежный
18:00
Ланс
Лилль
10
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Арсенал
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Кристал Пэлас
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Саутгемптон
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Норвич
Уотфорд
13
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Ростов
42
Футбол. Зарубежный
16:30
Арминия
Хоффенхайм
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Боруссия М
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Бохум
70
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Фрайбург
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Фиорентина
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Райо Вальекано
Хетафе
30
Футбол. Зарубежный
14:30
Вулверхэмптон
Брентфорд
02
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Химки
32
Все события
Фоторепортажи
10Первая победа Карпина во главе сборной
14«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси»
22:14 (мск), источник: Матч ТВ

«Атлетико» и «Атлетик» поделили очки в чемпионате Испании. Жоау Феликса удалили

«Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Атлетиком» в матче 5-го тура чемпионата Испании.

Атлетик
АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Мадридцы завершали матч в меньшинстве, так как на 78-й минуте Жоау Феликс получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Форвард команды из Бильбао Иньяки Вильямс сыграл в 200-й встрече Ла Лиги подряд.

«Атлетико» набрал 11 очков и возглавляет турнирную таблицу, «Атлетик» — 4-й (9).

Команда Диего Симеоне 21 сентября сыграет с «Хетафе», клуб из Бильбао примет «Райо Вальекано».

Атлетико
0:0
Первый тайм: 0:0
Атлетик
 СМИ называют 9 вариантов на замену Черчесова в сборной. Оцениваем вероятности, плюсы и минусы
Война окончена. Станислав Черчесов уволен в запас
«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Ростовом»
«Краснодар» обыграл «Ахмат» благодаря голам Кабелла и Ильина
Новый топ-нападающий дагестанец Агаларов рвется в сборную России
ЦСКА и «Челси» победят в дерби: Топ ставок выходных
«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Саутгемптоном»
Мостовой назвал условие, при котором Витория покинет «Спартак»
Кокорин провел первый матч в сезоне и едва не был удален с поля
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь