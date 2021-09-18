«Атлетико» и «Атлетик» поделили очки в чемпионате Испании. Жоау Феликса удалили
«Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Атлетиком» в матче 5-го тура чемпионата Испании.
Атлетик
АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
«Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Атлетиком» в матче 5-го тура чемпионата Испании.
Встреча завершилась со счетом 0:0.
Мадридцы завершали матч в меньшинстве, так как на 78-й минуте Жоау Феликс получил вторую желтую карточку и покинул поле.
Форвард команды из Бильбао Иньяки Вильямс сыграл в 200-й встрече Ла Лиги подряд.
«Атлетико» набрал 11 очков и возглавляет турнирную таблицу, «Атлетик» — 4-й (9).
Команда Диего Симеоне 21 сентября сыграет с «Хетафе», клуб из Бильбао примет «Райо Вальекано».