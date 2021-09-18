Футбольные фанаты выбежали на поле ради драки в матче чемпионата Франции

Инцидент произошел после первого тайма противостояния. После выкриков группа болельщиков «Ланса» выбежала на поле и направилась в сторону гостевого сектора. Работники стадиона сумели предотвратить перерастание конфликта в полноценную драку. При этом между фанатами обеих команд случилась потасовка.

Похожий инцидент произошел и в августе. Матч между «Ниццей» и «Марселем» был остановлен из-за потасовки между игроками и фанатами «Ниццы». Конфликт вспыхнул после того, как кто-то из болельщиков «Ниццы» бросил бутылку в сторону хавбека «Марселя» Димитри Пайета. Затем группа фанатов прорвалась на поле и атаковала игроков марсельского клуба.