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20:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Футбольные фанаты выбежали на поле ради драки в матче чемпионата Франции

В перерыве матча чемпионата Франции между «Лансом» и «Лиллем» произошли беспорядки.

Ланс
ЛилльЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Инцидент произошел после первого тайма противостояния. После выкриков группа болельщиков «Ланса» выбежала на поле и направилась в сторону гостевого сектора. Работники стадиона сумели предотвратить перерастание конфликта в полноценную драку. При этом между фанатами обеих команд случилась потасовка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Похожий инцидент произошел и в августе. Матч между «Ниццей» и «Марселем» был остановлен из-за потасовки между игроками и фанатами «Ниццы». Конфликт вспыхнул после того, как кто-то из болельщиков «Ниццы» бросил бутылку в сторону хавбека «Марселя» Димитри Пайета. Затем группа фанатов прорвалась на поле и атаковала игроков марсельского клуба.

В мае 2021-го из-за выбежавших на поле болельщиков был сорван матч Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Фанаты собрались у стадиона «Олд Траффорд» с файерами и ракетницами, часть поклонников манкунианцев прорвалась на поле.

Ланс
1:0
Первый тайм: 0:0
Лилль
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