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01:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Джеко помог «Интеру» разгромить «Болонью»

В Милане на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» завершился матч 4-го тура Серии А.

Интер
БолоньяЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Интер» принимал на своём поле «Болонью». Действующий чемпион Серии А одержал убедительную победу со счётом 6:1.

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Уже в первом тайме хозяева забили три мяча. На 6-й минуте счёт открыл Лаутаро Мартинес. На 30-й минуте отличился Милан Шкриньяр, а затем отличился Николо Барелла.

После перерыва Матиас Весино увеличил счёт, а затем дублем отметился Эдин Джеко. Уже на последних минутах Артур Теате отыграл один мяч.

«Интер» набрал 10 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Серии А. «Болонья», набрав 7 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Интер» сыграет в гостях с «Фиорентиной», а «Болонья» будет принимать «Дженоа».

Интер
6:1
Первый тайм: 3:0
Болонья
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