Мане забил свой 100-й гол за «Ливерпуль»
18 сентября «Ливерпуль» на «Энфилде» со счетом 3:0 разгромил «Кристал Пэлас» в матче 5-го тура АПЛ.
Ливерпуль
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18 сентября «Ливерпуль» на «Энфилде» со счетом 3:0 разгромил «Кристал Пэлас» в матче 5-го тура АПЛ.
Автором одного из голов в составе красных стал сенегальский нападающий Садио Мане. Для 29-летнего футболиста гол стал 100-м за «Ливерпуль» во всех турнирах.
Примечательно, что 10 из 100 голов за мерсисайдцев Мане забил в ворота «Кристал Пэлас» — это его любимый соперник.
Лучшим бомбардиром в истории «Ливерпуля» является Иан Раш — 346 голов.