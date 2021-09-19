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01:07 (мск), источник: Sport24

Мане забил свой 100-й гол за «Ливерпуль»

18 сентября «Ливерпуль» на «Энфилде» со счетом 3:0 разгромил «Кристал Пэлас» в матче 5-го тура АПЛ.

Ливерпуль
Кристал ПэласЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Автором одного из голов в составе красных стал сенегальский нападающий Садио Мане. Для 29-летнего футболиста гол стал 100-м за «Ливерпуль» во всех турнирах.

Примечательно, что 10 из 100 голов за мерсисайдцев Мане забил в ворота «Кристал Пэлас» — это его любимый соперник.

Лучшим бомбардиром в истории «Ливерпуля» является Иан Раш — 346 голов.

Ливерпуль
3:0
Первый тайм: 1:0
Кристал Пэлас
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