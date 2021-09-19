Головин забил гол в ворота «Ниццы» в матче чемпионата Франции

«Монако» на выезде играет c «Ниццей» в матче шестого тура Лиги 1. Головин вышел в стартовом составе и забил мяч на 39-й минуте первого тайма.

Гол в ворота «Ниццы» стал для 25-летнего россиянина вторым в текущем сезоне за «Монако». Ранее полузащитник отметился голом в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов с пражской «Спартой».