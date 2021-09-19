Минское «Динамо» победило «Ислочь» в матче 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Динамовцы вышли вперед на 65-й минуте игры после точного удара Владислава Ложкина. Через 20 минут Даниэль Созах с пенальти сравнял счет, а еще через минуту Артем Быков забил победный гол.

Позже «Витебск» сыграет у себя дома с «Минском», а в Гродно футболисты «Немана» будут соперничать с гостями из «Сморгони».

Вчера в центральном поединке нынешнего первенства БАТЭ на поле «Борисов-Арены» одолел действующих чемпионов футболистов солигорского «Шахтера» с минимальным перевесом — 1:0. Единственный мяч был забит в начале компенсированного времени второй половины игры, когда отличился узбекский полузащитник борисовчан Шахбоз Умаров. Футболисты БАТЭ на одно очко обошли «Шахтер» в турнирной таблице, но у солигорской команды три матча в запасе.

Еще два субботних матча завершились крупными победами гостей. Футболисты «Гомеля» обыграли на выезде «Слуцк» со счетом 4:1. Лидер гомельчан Андрей Соловей оформил хет-трик. В Бресте местное «Динамо» неожиданно уступило мозырской «Славии» с результатом 0:3. В стартовом матче 23-го тура столичный «Энергетик-БГУ» 17 сентября одолел в Жодино «Торпедо-БелАЗ» с минимальным преимуществом — 1:0.

Турнирное положение: БАТЭ — 51 очко (23 матча), «Шахтер» — 50 (20), «Динамо» (Минск) — 48 (23), «Гомель» — 44 (22), «Рух» — 44 (22), «Динамо» (Брест) — 31 (23), «Витебск» — 30 (22), «Ислочь» — 27 (23), «Энергетик-БГУ» — 27 (22), «Торпедо-БелАЗ» — 25 (22), «Неман» — 24 (22), «Минск» — 24 (21), «Слуцк» — 22 (23), «Славия» — 18 (22), «Сморгонь» — 13 (22), «Спутник» — 7 (22).