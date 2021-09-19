Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис
Эспаньол
21
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ
Лион
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Реал
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Динамо
01
Футбол. Зарубежный
19:00
Верона
Рома
32
Футбол. Зарубежный
19:00
Лацио
Кальяри
22
Футбол. Зарубежный
18:30
Боруссия Д
Унион Б
42
Футбол. Зарубежный
18:30
Тоттенхэм Хотспур
Челси
03
Футбол. Первый дивизион
18:00
Алания
Металлург Лп
50
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань
Факел
04
Футбол. Зарубежный
18:00
Марсель
Ренн
20
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал Сосьедад
Севилья
00
Футбол. Первый дивизион
17:00
Краснодар-2
Акрон
20
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо
Оренбург
21
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Нефтехимик
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Нижний Новгород
Арсенал Т
23
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Байер
13
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Волгарь
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Нант
14
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Брест
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Лорьян
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Монпелье
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Брайтон
Лестер
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Венеция
Специя
12
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Балтика
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Вильярреал
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимп-Долгопрудный
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Зарубежный
14:00
Ницца
Монако
22
Футбол. Зарубежный
13:30
Эмполи
Сампдория
03
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Томь
23
Все события
Фоторепортажи
22Эмоции Косторной и Щербаковой, Дудаков целует чехлы коньков Трусовой: кадры прокатов
23Черчесов и Ковалевски, травма Зобнина и гол в концовке: кошмар «Спартака» в Европе
18:25 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» победило «Ислочь» в матче 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» выиграли у «Ислочи» с результатом 2:1 в домашнем матче 23-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
ИслочьЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Динамовцы вышли вперед на 65-й минуте игры после точного удара Владислава Ложкина. Через 20 минут Даниэль Созах с пенальти сравнял счет, а еще через минуту Артем Быков забил победный гол.

Позже «Витебск» сыграет у себя дома с «Минском», а в Гродно футболисты «Немана» будут соперничать с гостями из «Сморгони».

Вчера в центральном поединке нынешнего первенства БАТЭ на поле «Борисов-Арены» одолел действующих чемпионов футболистов солигорского «Шахтера» с минимальным перевесом — 1:0. Единственный мяч был забит в начале компенсированного времени второй половины игры, когда отличился узбекский полузащитник борисовчан Шахбоз Умаров. Футболисты БАТЭ на одно очко обошли «Шахтер» в турнирной таблице, но у солигорской команды три матча в запасе.

Еще два субботних матча завершились крупными победами гостей. Футболисты «Гомеля» обыграли на выезде «Слуцк» со счетом 4:1. Лидер гомельчан Андрей Соловей оформил хет-трик. В Бресте местное «Динамо» неожиданно уступило мозырской «Славии» с результатом 0:3. В стартовом матче 23-го тура столичный «Энергетик-БГУ» 17 сентября одолел в Жодино «Торпедо-БелАЗ» с минимальным преимуществом — 1:0.

Турнирное положение: БАТЭ — 51 очко (23 матча), «Шахтер» — 50 (20), «Динамо» (Минск) — 48 (23), «Гомель» — 44 (22), «Рух» — 44 (22), «Динамо» (Брест) — 31 (23), «Витебск» — 30 (22), «Ислочь» — 27 (23), «Энергетик-БГУ» — 27 (22), «Торпедо-БелАЗ» — 25 (22), «Неман» — 24 (22), «Минск» — 24 (21), «Слуцк» — 22 (23), «Славия» — 18 (22), «Сморгонь» — 13 (22), «Спутник» — 7 (22).

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, который забил 16 мячей, на два гола меньше у гомельчанина Андрея Соловья.

Динамо Мн
2:1
Первый тайм: 0:0
Ислочь
 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Полина Гагарина посмеялась над собой, представив забавное сравнение в Insta
Олимпийская чемпионка Алла Шишкина поговорила с Карпиным
Головин забил в дерби, но «Монако» по-прежнему на дне таблицы
Роналду забил в третьем матче подряд после возвращения в «МЮ»
В ММА грядет революция: появятся новые лиги по футбольной модели
«Челси» разгромил «Тоттенхэм» и вернулся в тройку лидеров АПЛ
Евгений Ловчев: И ЦСКА, и «Спартак» сейчас «в разрухе»
В «ПСЖ» опровергли информацию, что Месси получает 30 млн в год
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь