Роналду забил в третьем матче подряд после возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 1:2. На 30-й минуте гол нападающего Саида Бенрахмы вывел хозяев вперед. На 35-й минуте счет сравнял форвард МЮ Криштиану Роналду и помог манкунианцам победить. Он забил в третьем матче подряд после возвращения в команду — у него четыре гола в трех матчах. На 89-й минуте полузащитник МЮ Джесси Лингард установил окончательный счет во встрече.