«Кайрат» одержал первую победу при Бердыеве

Встреча в Алматы завершилась со счетом 1:0, а единственный мяч на 77-й минуте забил Артур Шушеначев. Эта победа стала первой для «Кайрата» после того, как главным тренером стал Курбан Бердыев.

У «Кайрата», который занимает третье место в КПЛ, после победы стало 40 очков. У идущего на втором месте «Тобола» — 46 баллов, а у лидирующей «Астаны» — 47. «Кызыл-Жар» с 32 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице.