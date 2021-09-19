«Кайрат» одержал первую победу при Бердыеве
Алматинский «Кайрат» обыграл петропавловский «Кызыл-Жар» в матче 21-го тура чемпионате Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Алматинский «Кайрат» обыграл петропавловский «Кызыл-Жар» в матче 21-го тура чемпионате Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Алматы завершилась со счетом 1:0, а единственный мяч на 77-й минуте забил Артур Шушеначев. Эта победа стала первой для «Кайрата» после того, как главным тренером стал Курбан Бердыев.
У «Кайрата», который занимает третье место в КПЛ, после победы стало 40 очков. У идущего на втором месте «Тобола» — 46 баллов, а у лидирующей «Астаны» — 47. «Кызыл-Жар» с 32 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице.
«Астана» в 21-м туре переиграла «Актобе» со счетом 2:1 и стала единоличным лидером КПЛ, а «Тобол» оступился в матче с «Таразом» — 0:0.