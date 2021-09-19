«Челси» всухую разгромил «Тоттенхэм» и вернулся в тройку лидеров АПЛ
«Челси» в матче 5-го тура АПЛ на выезде одержал победу над «Тоттенхэмом» — 3:0.
«Челси» в матче 5-го тура АПЛ на выезде одержал победу над «Тоттенхэмом» — 3:0.
Все основные события в матче произошли во втором тайме. Сначала Тиагу Силва на 49-й минуте после розыгрыша углового оказался самым расторопным и отправил мяч в сетку ударом головой. Уже через восемь минут счет стал 2:0. Канте, который только в перерыве вышел на замену, нанес удар из-за пределов штрафной, и мяч, срикошетив от Дайера, ударился о правую штангу и вкатился в сетку.
Подвел итог встречи Антонио Рюдигер. Защитник остался в чужой штрафной после розыгрыша углового, и вторым темпом получил мяч на 11 метрах и в касание пробил под левую штангу.
После пяти игр «Челси» вместе с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» лидирует в АПЛ. У команд фаворитов по 13 очков. «Шпоры» с девятью очками находятся на седьмом месте.