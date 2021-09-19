«Челси» всухую разгромил «Тоттенхэм» и вернулся в тройку лидеров АПЛ

Все основные события в матче произошли во втором тайме. Сначала Тиагу Силва на 49-й минуте после розыгрыша углового оказался самым расторопным и отправил мяч в сетку ударом головой. Уже через восемь минут счет стал 2:0. Канте, который только в перерыве вышел на замену, нанес удар из-за пределов штрафной, и мяч, срикошетив от Дайера, ударился о правую штангу и вкатился в сетку.