ПСЖ в добавленное время обыграл «Лион» и одержал шестую победу подряд в чемпионате Франции

ТАСС, 19 сентября. «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:1 обыграл «Лион» в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

В составе «Лиона» отличился Лукас Пакета (54-я минута), у парижан голы забили Неймар (66, с пенальти) и Мауро Икарди (90+4).

В заявке парижского клуба из-за травм не присутствовали защитники Хуан Бернат и Серхио Рамос, а также полузащитник Марко Вератти. Аргентинский нападающий команды Лионель Месси провел третий матч в составе ПСЖ и не отметился результативными действиями, он был заменен на 76-й минуте, вместо него на поле вышел Ашраф Хакими.

ПСЖ выиграл все шесть матчей в текущем сезоне чемпионата страны, ранее подопечные Маурисио Почеттино обыграли «Труа» (2:1), «Старсбур» (4:2), «Брест» (4:2), «Реймс» (2:0) и «Клермон» (4:0). Команда продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата с 18 очками в активе, «Лион» располагается на девятой строчке, набрав 8 очков.