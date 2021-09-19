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19 сентября, источник: ТАСС

«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» и остался в зоне вылета чемпионата Италии

Туринский клуб не одержал ни одной победы в четырех турах нового сезона.

Ювентус
МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 19 сентября. Туринский «Ювентус» дома сыграл вничью с «Миланом» со счетом 1:1 в матче четвертого тура чемпионата Италии.

В составе хозяев забил Альваро Мората (4-я минута), у «Милана» отличился Анте Ребич (76). В заявке «Милана» на матч по причине травм отсутствовали нападающие Оливье Жиру и Златан Ибрагимович, полузащитник Тьемуэ Бакайоко и защитник Давиде Калабрия.

«Ювентус» не одержал ни одной победы в чемпионате, ранее подопечные Массимилиано Аллегри проиграли «Наполи» (1:2) и «Эмполи» (0:1) и сыграл вничью с «Удинезе» (2:2). «Ювентус» занимает 18-е место (из 20) в таблице с 2 очками. «Милан» с 10 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре «Ювентус» на выезде сыграет со «Специей» 22 сентября, «Милан» в этот же день примет «Венецию».

Ювентус
1:1
Первый тайм: 1:0
Милан
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