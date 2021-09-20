«Реал» на последних минутах одержал победу над «Валенсией» и возглавил Ла Лигу
«Валенсия» в матче 5-го тура Ла Лиги на «Месталье» минимально уступила «Реалу» — 1:2.
«Валенсия» в матче 5-го тура Ла Лиги на «Месталье» минимально уступила «Реалу» — 1:2.
Хозяева вышли вперед на 66-й минуте, забил Уго Дуро. Спастись мадридцы сумели за четыре минуты до конца основного времени. Винисиус на правом краю штрафной получил пас от Карима Бензема и пробил в ближний угол. После рикошета мяч дезориентировал вратаря и оказался в сетке ворот.
Победный гол забил Карим Бензема на 88-й минуте. Мамардишвили неудачно сыграл на выходе, не добравшись к мячу, и Карим Бензема головой отправил мяч в пустые ворота.
Российский полузащитник Денис Черышев не принимал участие в игре из-за травмы.
После пяти туров «Реал» с 13 очками лидирует в чемпионате, «Валенсия» с 10 баллами делит третье место с «Реал Сосьедадом». На втором месте «Атлетико» (11 очков).