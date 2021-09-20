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00:19 (мск), источник: Sport24

«Реал» на последних минутах одержал победу над «Валенсией» и возглавил Ла Лигу

«Валенсия» в матче 5-го тура Ла Лиги на «Месталье» минимально уступила «Реалу» — 1:2.

Реал
ВаленсияЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Хозяева вышли вперед на 66-й минуте, забил Уго Дуро. Спастись мадридцы сумели за четыре минуты до конца основного времени. Винисиус на правом краю штрафной получил пас от Карима Бензема и пробил в ближний угол. После рикошета мяч дезориентировал вратаря и оказался в сетке ворот.

Победный гол забил Карим Бензема на 88-й минуте. Мамардишвили неудачно сыграл на выходе, не добравшись к мячу, и Карим Бензема головой отправил мяч в пустые ворота.

Российский полузащитник Денис Черышев не принимал участие в игре из-за травмы.

После пяти туров «Реал» с 13 очками лидирует в чемпионате, «Валенсия» с 10 баллами делит третье место с «Реал Сосьедадом». На втором месте «Атлетико» (11 очков).

Валенсия
1:2
Первый тайм: 0:0
Реал
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