«Реал» на последних минутах одержал победу над «Валенсией» и возглавил Ла Лигу

Хозяева вышли вперед на 66-й минуте, забил Уго Дуро. Спастись мадридцы сумели за четыре минуты до конца основного времени. Винисиус на правом краю штрафной получил пас от Карима Бензема и пробил в ближний угол. После рикошета мяч дезориентировал вратаря и оказался в сетке ворот.