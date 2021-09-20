Месси опять не забил за «ПСЖ», и его заменили. Лео был очень недоволен

Месси сыграл третий матч за «ПСЖ» — и снова ушёл с поля без гола.

Во встрече с «Лионом» под вопросом было участие Мбаппе, который получил травму голеностопа по ходу предыдущей игры с «Брюгге» в Лиге чемпионов. Тем не менее француз вышел в основе, как и Месси с Неймаром. Некоторые специалисты убеждены, что с этим трио в атаке парижане теряют баланс, но вот, например, экс-игрок и главный тренер «ПСЖ» Антуан Комбуаре с этой точкой зрения категорически не согласен.

Слишком трудно сочетать на поле Месси, Неймара и Мбаппе? Я так не думаю. Это даже преимущество. Какой тренер не хотел бы иметь такую тройку в атаке? Что касается обороны, то сзади есть ещё семь игроков и вратарь. Если они не могут обороняться ввосьмером… Все защитники и полузащитники «ПСЖ» играют в сборных, так ведь? Я смеюсь, когда слышу о балансе. Антуан Комбуаре бывший футболист «ПСЖ»

Правда, против «ткачей» тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поставил на 4−2−3−1. В группе атаки появился ещё и Ди Мария. То есть оборона была уже фактически на плечах шестерых игроков, а не семерых.

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Своя логика в словах Комбуаре есть, однако «Лион» всё же имел свободное пространство в центре поля из-за разрывов у «ПСЖ» между линиями. Игроки группы атаки парижан, разумеется, неохотно отрабатывали в обороне. Но и «ткачи» пытались прессинговать соперника — так всегда играет их тренер Петер Бош. Разрывая эти попытки коллективного давления со стороны гостей, хозяева могли лететь к чужим воротам на скорости. В результате получился достаточно открытый, зрелищный и интенсивный футбол.

«ПСЖ» доминировал, тем не менее в первом тайме «Лион» превзошёл фаворита по количеству ударов — 8:6 (в створ — 4:3). Месси совершил 46 касаний мяча — больше только Эррера (53). Аргентинец, игравший то под нападающим Мбаппе, то на правом фланге, имел два прекрасных момента. Выходя один на один после тонкого паса Неймара, не смог переиграть вратаря Лопеша. Потом исполнял штрафной. Точка была его: около 25 метров до ворот, по центру. Лео ударил блестяще, но попал в крестовину. Ох, как не везёт Месси в первых матчах за «ПСЖ»! С «Брюгге» он тоже попал в крестовину. Всего же до перерыва Лео пробил три раза и отметился тремя обводками и парой ключевых передач.

В начале второго тайма казалось, что «ПСЖ» контролирует игру, но на 54-й минуте «Лион» поймал команду Почеттино на ошибке. Голевая атака «ткачей» родилась в результате блестящего длинного перевода из центра на левый фланг. После этого Экамби сделал передачу низом в штрафную, а Пакета забил в касание. Гол проверяли на офсайд. Нарушения правил не было — «Лион» вышел вперёд.

«ПСЖ» повис на краю пропасти — первого поражения в чемпионате. Не о таком дебюте на «Парк де Пренс» мечтал Месси.

Однако уже через 12 минут Париж отыгрался. Лео бросил в прорыв Неймара, а тот упал в борьбе с юным защитником Мало Гюсто. Судья назначил небесспорный пенальти, поскольку в этом эпизоде Неймар также фолил на сопернике. Исполнял 11-метровый не Месси. Счёт сравнял, хитро пробив, сам Неймар.

Почеттино первым заменил Месси. Неожиданное решение, но, пожалуй, объяснимое, ведь у «ПСЖ» сложный график, а у Лео не было нормальной предсезонки. Хотя форварда разочаровало решение тренера о замене — он недовольно посмотрел на соотечественника, не пожал руку. Незадолго до того, как покинуть поле, аргентинец упустил последний шанс забить: сыграв в стенку, пробил мимо из-за штрафной. Статистика Месси после перерыва: 19 касаний мяча, один удар, 0 обводок и 0 ключевых передач.

С уходом Месси лучше игра «ПСЖ» не стала, и матч должен был завершаться вничью. Во втором тайме Париж по попаданиям в створ выиграл всего лишь 2:1 (общее количество ударов — 8:4). Но в компенсированное время после навеса проведшего не самый яркий матч Мбаппе гол ударом головой с линии вратарской забил Икарди: героем вечера стал другой аргентинец.