«Видимо, я где-то недорабатываю». Бердыев высказался о первой победе у руля «Кайрата»

Встреча 21-го тура прошла в Алматы и завершилась со счетом 1:0 в пользу алматинского клуба. Для Бердыева данная победа стала первой на посту главного тренера «желто-черных», которых он возглавил 24 августа.

— Курбан Бекиевич, поздравляем вас с победой! Как оцените игру?

— Спасибо, вас тоже с победой! Как и предполагалось, игра была непростая. «Кызыл-Жар» — достаточно организованная команда, с хорошими контратаками. В целом я игрой доволен. Структурно мы стали играть правильно в обороне и атаке, что очень сложно наиграть. По крайней мере ребята знают, как перестраиваться, где-то что-то не получается, и это естественно. В любом случае уже есть удовлетворение.

Есть проблема, над которой мы много работаем, — это реализация. Но это больше ко мне вопросы, видимо, я где-то недорабатываю.

— Тяжело ли играть после еврокубкового матча?

— Да, безусловно, чисто психологически трудно перестроиться, но я рад тому, как ребята настроились. Меня беспокоило, что не будет того настроя, как перед еврокубковыми матчами, но, слава Аллаху, все было хорошо.