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13:35 (мск), источник: Sport24

Анри — о Месси: Даже лучшему игроку в мире нужно время для адаптации

Экс-нападающий «Барселоны» Тьерри Анри прокомментировал инцидент матча 6-го тура Лиги 1 между «Пари Сен-Жермен» и «Лионом» (2:1).

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Источник: Reuters

На 76-й минуте бывший партнер Анри по каталонскому клубу Лионель Месси был заменен на Ашрафа Хакими и, уходя с поля, не пожал руку главному тренеру «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

«Удивлен ли я? Да нет, не совсем. Меня это не удивляет. Может, Месси не хотел уходить с поля. Мы не знаем, что они говорят друг другу. Он определенно хотел остаться на поле, чтобы забить. Но голы придут, придут незаметно. Даже лучшему игроку в мире требуется время, чтобы адаптироваться», — цитирует Анри Footmercato со ссылкой на Amazon.

Месси принял участие в 3 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, но пока не отметился результативными действиями.

ПСЖ
2:1
Первый тайм: 0:0
Лион
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