Анри — о Месси: Даже лучшему игроку в мире нужно время для адаптации

«Удивлен ли я? Да нет, не совсем. Меня это не удивляет. Может, Месси не хотел уходить с поля. Мы не знаем, что они говорят друг другу. Он определенно хотел остаться на поле, чтобы забить. Но голы придут, придут незаметно. Даже лучшему игроку в мире требуется время, чтобы адаптироваться», — цитирует Анри Footmercato со ссылкой на Amazon.