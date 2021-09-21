Матч английской Премьер-лиги впервые в истории будет обслуживать иностранный арбитр

Главным арбитром встречи назначен австралиец Джарред Джиллетт. Перед началом чемпионата 34-летний судья был допущен до обслуживания матчей английской Премьер-лиги. В нынешнем розыгрыше АПЛ Джиллетт выступал в качестве судьи на VAR. Также австралиец отработал на двух матчах Чемпионшипа этого сезона.