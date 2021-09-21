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00:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч английской Премьер-лиги впервые в истории будет обслуживать иностранный арбитр

В субботу, 25 сентября, в Уотфорде на стадионе «Викаридж Роуд» состоится матч 6-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» — «Ньюкасл Юнайтед».

Уотфорд
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Источник: Sky Sports

Данный матч впервые в истории высшего дивизиона Англии будет обслуживать иностранный арбитр, сообщает BBC.

Главным арбитром встречи назначен австралиец Джарред Джиллетт. Перед началом чемпионата 34-летний судья был допущен до обслуживания матчей английской Премьер-лиги. В нынешнем розыгрыше АПЛ Джиллетт выступал в качестве судьи на VAR. Также австралиец отработал на двух матчах Чемпионшипа этого сезона.

После пяти туров в английской Премьер-лиге «Уотфорд» располагается на 11-м месте в турнирной таблице с 6 очками в активе. «Ньюкасл» после пяти туров имеет 2 очка и занимает 18-е место в таблице чемпионата.

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