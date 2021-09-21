В «Барселоне» кошмар: вымученная ничья с аутсайдером, в основе играют 18-летние резервисты и нет денег на увольнение тренера
В каталонском клубе все слишком сложно, чтобы найти простое решение.
В каталонском клубе все слишком сложно, чтобы найти простое решение.
Публичным людям приходится взвешивать каждое слово, потому что даже вырванную из контекста фразу потом будут припоминать при каждом удобном случае. Тем более в случае с Роналдом Куманом, который при своих несомненных заслугах не пользуется популярностью у части болельщиков «Барселоны», а в руководстве сине-гранатовых хватает людей, считающих стиль голландца противоречащим традициям и принципам клуба.
И, думаю, даже президенту Жоану Лапорте не слишком понравилось, когда тренер вынес в публичное пространство подробности их дискуссии и завершил свой спич фразой: «Благодаря мне у “Барселоны” есть будущее». Понятно же, что нужно ознакомиться с полной версией выступления, только в заголовки, дальше которых некоторые не заглядывают, попала самая яркая цитата.
То же самое — история сравнения Неймара с Люком де Йонгом. Куман объяснил, что просил приобрести голландца еще в прошлом сезоне, так как футболиста такого типа в команде не было. Но не раз приходилось наталкиваться на заголовки, где обыгрывалась фраза «де Йонг лучше Неймара», и только проход по ссылке объяснял, что речь идет об игре в центре нападения и конкретно о ситуациях с фланговыми подачами в штрафную.
И, естественно, все это тренеру припомнили после поражения от «Баварии». Словно забыв, что у него больше нет Месси и Гризманна, а мюнхенцы — по определению команда более высокого класса. Хотя на основании этого выводить Кумана из-под критики тоже не стоит, потому что проигрывать можно по-разному, а не заканчивать матч без единственного удара в створ ворот.
Так что разговоры о досрочной отставке голландца неизбежны, с чем он категорически не хочет соглашаться. И у Кумана есть железобетонные аргументы. На предматчевой пресс-конференции тренер в какой-то мере иронизировал, вспоминая, что перед игрой с «Баварией» его спрашивали о продлении рассчитанного до лета 2022 года контракта еще на сезон, а сейчас задают вопросы о боязни за собственное будущее. Заверив, что он спокоен, а решения принимать президенту, Куман логично указал на молодость команды и большие изменения.
Год назад клуб тоже поставил его перед фактом, по финансовым причинам избавившись от Видаля, Ракитича и Суареса, и прежнее руководство в какой-то степени подставило голландца. Его первый короткий разговор с тем же Суаресом создавал впечатление, что форвард тренеру не нужен, но по факту его просто хотели выставить за дверь. Еще позднее осенью «Барселона» была в нижней части таблицы и обновляла рекорды с приставкой «анти», однако в новом году команда заиграла так, что Месси показывал лучший футбол за последние годы, а если бы не несколько собственных глупых потерь, чемпионский трофей вполне мог отправиться на «Камп Ноу».
Сейчас ситуация объективно сложнее, потому что тогда были Месси и Гризманн, а сейчас в лазарете находятся Педри, Ансу Фати, Дембеле, Жорди Альба, Брэйтуэйт и Агуэро. История с аргентинцем — это как раз про спрос с Кумана. Когда переход Куна обсуждался на уровне слухов, не раз и не два появлялась информация, что голландец не в восторге от этой идеи. Тем более эта история — не про футбол. Агуэро толком не играл целый сезон, и рассматривать его как усиление — даже в качестве свободного агента — было сложно. Всем же было понятно, что это лишь дополнительный стимул для удержания Месси.
Странно, что в клубе не до конца понимали глубину финансовой пропасти и словно не ждали от руководства ла лиги жесткой позиции по соблюдению всех пунктов правила о потолке зарплат. Думали, что выкрутятся и договорятся, а ради Месси правила перепишут? В итоге Лео сейчас в Париже, а его закадычный друг Агуэро может изменить мнение о себе не раньше ноября, когда завершит длительный курс лечения и реабилитации. Сейчас же операция на колене Брэйтуэйта, которого изначально считали случайным для «Барсы» человеком, воспринимается как вселенская катастрофа. Тем более что датчанин начал новый сезон с хет-трика.
Уволят ли Кумана в ближайшее время, о чем почему-то активнее всего сообщают близкие к «Реалу» ресурсы? Ответ скорее отрицательный. И не потому, что всем понятны текущие сложности, а еще и по экономическим причинам. На прошлой неделе совет директоров «Барселоны» объявил, что клуб за прошлый сезон потерял 481 миллион евро и в октябре проведет комплексную проверку для определения виновных в экономическом крахе.
И если сине-гранатовые не сумели удержать талантливого Мориба, который претендовал на повышение зарплаты с одного до трех миллионов евро, то откуда взять деньги на нового тренера и на увольнение Кумана? В Испании утверждают, что это обойдется в 13−14 миллионов. А если летом тренеру откажут в продлении контракта, ему все равно причитаются 6 миллионов. Это та сумма, которую ради работы с «Барсой» Куман лично выплатил в качестве компенсации Королевскому футбольному союзу Нидерландов за досрочный уход из сборной.
Какая отставка, если каталонцы до сих пор не рассчитались за увольнение с предшественником Кумана — Кике Сетьеном, который теперь грозит судом? Так что одна игра с увязшей внизу таблицы «Гранадой» с героическим спасением на последних минутах принципиально ситуацию не меняет. Просто посмотрите протокол матча и кто выходит на поле у «Барселоны». Когда в основе — 18-летние Демир и Бальде (кто-то кроме реальных фанатов слышал о последнем еще неделю назад?), а усиление со скамейки — это выход Пике в атаку, говорить стоит не о тренерском кризисе. Скорее о кризисе клуба, который пока до конца не понимает, как с этим жить.
Андрей Кузичев