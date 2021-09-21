Раскрыл Алвеша, дал новую роль Баньяку и не доверяет молодым. Как Бердыев меняет «Кайрат»

Алвеш становится важной фигурой

Одно из ключевых решений Курбана Бердыева — абсолютное доверие к Рикарду Алвешу. При Кирилле Кекере португалец в основном выходил на замену и на удивление тяжело адаптировался в составе. При Бердыеве все изменилось. Левоногий полузащитник стал главным разыгрывающим «Кайрата» в центре поля, он старается управлять игрой, за ним большинство креативных решений.

Плюс абсолютно все специалисты и даже тренеры соперников отмечают другой уровень розыгрыша стандартов, и в частности угловых. Именно подачи Алвеша превращают едва ли на каждый угловой в потенциально опасный момент. Так пришли несколько голевых эпизодов в игре с «Омонией» и так возник победный гол в недавнем матче с «Кызыл-Жаром».

Баньяк обеспечивает выход из обороны

Переход «Кайрата» на систему в три центральных защитника — едва ли не самое ожидаемое решение, когда стало известно о назначении Бердыева. Баньяк стал в этой тройке важнейшим элементом. Он более быстрый, агрессивный и современный защитник, у него есть навыки игры опорным, он лучше читает игру по сравнению с Дугаличем и Алипом.

Баньяк скрывает недостатки «Кайрата», поскольку футболисты только привыкают к принципам игры Бердыева в защите. И, что также заметно, теперь именно через камерунца команда чаще выходит из обороны — у Баньяка более качественная дальняя передача. Например, в играх против «Ордабасы» и «Кызыл-Жара» Баньяк отдал в среднем на десять передач больше, чем Алип.

Молодые игроки отходят на второй план

Весь акцент «Кайрата», заточенный на молодых игроков в последние годы, сейчас улетучивается, ведь Бердыев — очень рациональный тренер. Он никогда не слыл романтиком, который будет терпеливо ждать прогресса от молодого игрока и терпеть его ошибки. Если дотягиваешь до уровня основы — да, играешь, если нет — то никаких искусственных подпиток не будет.